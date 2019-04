Erfurter Fans sorgen für Ärger in Bischofswerda

Bischofswerda. Der 31. Spieltag der Regionalliga Nordost wird dem Bischofswerdaer FV in unguter Erinnerung bleiben. Zum einen verloren die Spieler von Trainer Erik Schmidt gegen den FC Rot-Weiß Erfurt mit 0:1 (0:1), zum anderen sorgten die Gästefans in mehrfacher Hinsicht für Ärger. Einige der knapp 100 Anhänger aus Thüringen demolierten am Sonntag die Toiletten unterm Gästeblock des Wesenitzsportparks, beklagte BFV-Pressesprecher Tommy Klotke.

Der Großteil der Fans, die aus Erfurt nach Bischofswerda reisen wollten, kam aber gar nicht erst an. In fünf Bussen waren die Fußballfans offenbar zu einem Ausflug nach Tschechien gestartet, doch dort soll es in Teplitz größeren Ärger mit der Polizei gegeben haben. Die Beamten durchsuchten die Busse, nahmen 13 Fans zeitweise fest. Zum Spiel in Bischofswerda schafften es die Anhänger letztlich nicht mehr, somit gingen den "Schiebockern" auch noch Einnahmen aus dem Kartenverkauf und dem Catering verloren. Wie hoch der entstandene Schaden an den Toiletten ist, ist noch unklar.