Ergebnis der Weltfußballer-Wahl: Für wen Lewandowski, Messi, Ronaldo und Co. stimmen – und für wen nicht

In jedem Jahr erneut interessant: Der Blick auf das detaillierte, offizielle Abstimmungsergebnis, das die FIFA im Anschluss an die Preisverleihung auf ihrer Homepage veröffentlicht . Die Liste offenbart, wer bei der Wahl für wen stimmt. Jeder Wahlberechtige nennt seine persönliche Top drei.

So wählte Lewandowski selbst den Italiener Jorginho an erster Stelle, auf Platz zwei Messi und auf drei Cristiano Ronaldo. Messi hingegen verzichtete in seiner Top drei auf Lewandowski - trotz der lobenden Worte bei der Ballon-d'Or-Wahl im November. Der Argentinier stimmte für Neymar als Weltfußballer vor Kylian Mbappé (beide ebenfalls PSG) und Karim Benzema (Real).