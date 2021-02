"Erhebliche" Verstöße wegen Datenaffäre: Bußgeldverfahren gegen VfB Stuttgart eingeleitet

Die Datenaffäre beim VfB Stuttgart hat erste Konsequenzen für den Bundesligisten. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Baden-Württemberg, Stefan Brink, teilte am Mittwoch wenige Stunden vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale der Schwaben gegen Borussia Mönchengladbach am Abend mit, dass gegen die AG des VfB ein Bußgeldverfahren eröffnet wird. Brink nannte die Datenschutzverstöße in der Mitteilung seiner Behörde "erheblich".

