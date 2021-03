Panne bei Kamerun-Nominierung: Bayern-Profi Eric Maxim Choupo-Moting reagiert - "Missverständnis"

Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern München verpasst die anstehenden Länderspiele der Nationalmannschaft Kameruns. Grund dafür ist offenbar eine kuriose Panne bei der Übermittlung der Nominierung des Angreifers vom Fußballverband aus Kamerun an die Bayern. Wie Choupo-Motings Vater Camille Just Choupo-Moting gegenüber dem afrikanischen Portal Naja TV erklärte, erfuhr der deutsche Rekordmeister zunächst nichts von der Nominierung, weil der Verband die entsprechende Information an eine fehlerhafte E-Mail-Adresse gesendet habe. Der Spieler selbst bedauerte den Vorfall und sprach gegenüber der Bild von einem "Missverständnis bei der Zustellung der Nominierung". Er wäre gerne zur Nationalmannschaft gereist und wünsche dem Team für die anstehenden Qualifikationsspiele zum Afrika-Cup gegen Kap Verde (Freitag) und Ruanda (30. März) alles Gute, ließ er sich zitieren.

