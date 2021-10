Lewandowski-Backup verletzt: FC Bayern vorerst ohne Eric Maxim Choupo-Moting

Der FC Bayern muss vorerst auf Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Der Backup von Torjäger Robert Lewandowski zog sich im Training am Dienstag eine Muskelverletzung zu und wird nach Angaben des Kicker voraussichtlich zwei Wochen pausieren. Damit dürfte der 32-Jährigen seinem Team nach dem Zweitrundenspiel des DFB-Pokals am Mittwochabend bei Borussia Mönchengladbach auch in den Partien bei Union Berlin, gegen Benfica Lissabon sowie gegen den SC Freiburg fehlen und erst nach der anschließenden Länderspiepause wieder zur Verfügung stehen.

