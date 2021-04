"Natürlich": Eric Maxim Choupo-Moting spricht über Vertragsverlängerung beim FC Bayern

Spätestens durch die Verletzung von Robert Lewandowski ist Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern so richtig in den Fokus gerückt. Als einziger gelernter Stürmer neben dem Polen gilt er nun vor dem Spiel als vermeintlicher Ersatz im Sturmzentrum. Vor allem am Mittwochabend im Spiel gegen seinen Ex-Klub Paris Saint-Germain steht er im Fokus. Im Champions-League-Viertelfinale könnte der kamerunische Nationalspieler besonders wichtig werden – zumal Serge Gnabry aufgrund einer Coronavirus-Infektion ausfällt.

Anzeige