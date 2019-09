Fortuna Düsseldorf bestätigt Rutemöller-Aus: Trainer-Legende verlässt Verein

Lucas Hernandez spricht nach Transfer zum FC Bayern offen: So gehe ich mit der Rekord-Ablöse um

"Erich Rutemöller ist auf uns zugegangen und bat darum, die Fortuna verlassen zu dürfen, weil ihm ein Angebot vorliegen würde, das er nicht ausschlagen könne. Wir respektieren seinen Wunsch und haben seiner Bitte deshalb entsprochen. Erich Rutemöller hat als ehrenamtlicher Sportvorstand drei Jahre lang den erfolgreichen Weg der Fortuna intensiv mitgestaltet. Besonders erwähnenswert ist sein persönliches Engagement in der Nachwuchsarbeit unseres Vereins. Dafür danken wir ihm sehr", wird Dr. Reinhold Ernst, Aufsichtsratsvorsitzender des Bundesligisten, in der Mitteilung zitiert.

"Wir bedauern es sehr, dass uns Erich Rutemöller auf eigenen Wunsch verlassen wird“, sagte Fortunas Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann, „mit ihm verlieren wir einen charakterlich einwandfreien Menschen, der mit seinen fachlichen Qualitäten deutliche Spuren bei der Fortuna hinterlassen hat. Für uns war allerdings schnell klar, dass wir ihn angesichts einer anderen interessanten Zukunftsperspektive nicht weiter an uns binden konnten. Wir wünschen ihm bei seiner neuen Aufgabe nur das Beste.“ Der 74-Jährige betonte, dass ihm eine neue Herausforderung angeboten wurde, "die ich nicht ablehnen konnte".

"Mach et, Otze!"

Berühmt wurde Rutemüller als damaliger Trainer des 1. FC Köln durch den Ausspruch "Mach et, Otze!". Im Halbfinale des DFB-Pokals in der Saison 1990/91 gegen den MSV Duisburg empfahl der Fußballlehrer mit diesem Satz seinem Spieler Frank Ordenewitz, eine Sperre im Pokalfinale durch eine weitere Gelbe Karte gegen Duisburg zu umgehen. Im Nachhinein wurde Rutemüller vom DFB wegen unsportlichen Verhaltens zu einer Geldstrafe in Höhe von 5000 DM verurteilt - und Ordenewitz trotzdem fürs Endspiel gesperrt.