Erich-Zeigner-Haus Leipzig: Online-Seminar über Rechtsextremismus im Fußball

Leipzig. Vor fast zehn Jahren (2011) erschien vom Berliner Sportjournalisten Ronny Blaschke das Buch „Angriff von Rechtsaußen. Wie Neonazis den Fußball missbrauchen“. Darin erklärt er, dass in der ersten und zweiten Bundesliga Rechtsextreme nicht offensichtlich zu Tage treten, sondern sich eher in Stadien vernetzen. In strukturschwachen Gebieten, ohne breiten zivilgesellschaftlichen Widerstand bietet der Fußball eine optimale Verbindung zur Vernetzung mit Jugendlichen und Verbreitung rechtsextremen Denkens, sowie der so motivierten Vereinsarbeit an. Beispiele dafür gibt es einige – wie in Brandenburg der Verein Blau-Weiß Lindenau.