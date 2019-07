Weltmeister Erik Durm: Darum habe ich mich für Eintracht Frankfurt entschieden

"Ich bin hier toll empfangen worden. Die Atmosphäre ist sehr familiär, alle haben mich herzlich aufgenommen. Die Stadt Frankfurt ist ebenfalls super – von daher ist bisher alles perfekt. Ich will hier täglich Gas geben und der Mannschaft helfen. Der Erfolg des Teams steht über allem", sagte Durm bei seiner Vorstellung: "Als das Angebot aus Frankfurt kam, war ich von Anfang an sehr positiv gestimmt. Weil mein Eindruck vom Verein super war. Als dann die Gespräche geführt worden sind, war mir relativ schnell klar, dass ich diesen Schritt gehen möchte."

SGE-Neuzugang Durm: "England war eine tolle Erfahrung"

Vor seinem Wechsel nach England bestritt der Außenverteidiger 64 Bundesligaspiele für Borussia Dortmund. Von 2010 bis 2012 trug er das Trikot des FSV Mainz 05. Für die Nationalmannschaft spielte der Weltmeister von 2014 siebenmal. "Mein Jahr in England war eine tolle Erfahrung. Die Premier League ist eine der besten Ligen der Welt, die zahlreiche tolle Teams und Einzelspieler hat. Auch wenn wir am Ende den Klassenerhalt leider nicht geschafft haben, ziehe ich viel Positives aus dieser Zeit", so Durm.

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Der Weltmeister von 2014 freute sich über das Interesse der Eintracht und entschied sich nach den ersten Gesprächen für einen Wechsel nach Frankfurt. "Ich habe die vergangene Saison der Eintracht natürlich intensiv verfolgt. Insbesondere durch diese Spiele in der Europa League wurde der Klub auch in England wahrgenommen – und zwar sehr positiv", sagte Durm, der gerne hinten links in der Abwehr spielen will: "Ob Vierer- oder Fünferkette ist mir egal. Ich habe aber 50 Prozent meiner Spiele auf rechts gemacht. Daher bin ich variabel. Es ist zwar ein blöder Spruch, aber trotzdem wahr: Ich spiele dort, wo der Trainer mich braucht.“