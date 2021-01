Kandidat in Gladbach? Ajax-Trainer Erik ten Hag reagiert auf Gerüchte - Borussia dementiert Kontakt

Wieder einmal wird Eric ten Hag, Coach von Ajax Amsterdam, mit einem Engagement in der Bundesliga in Verbindung gebracht. Nach der Entlassung von Niko Kovac beim FC Bayern im Herbst 2019 kursierte der Name bereits - nun gilt der niederländische Trainer als potenzieller Nachfolger von Marco Rose, sollte dieser im Sommer zu Borussia Dortmund abwandern.

Anzeige