Bericht: Erik ten Hag kurz vor Wechsel zu Manchester United – Ajax-Trainer erteilt mündliche Zusage

Die Verpflichtung von Ajax Amsterdams Trainer Erik ten Hag durch den englischen Rekordmeister Manchester United wird offenbar konkret. Wie britische und niederländische Medien berichteten, soll der Niederländer nach ausführlichen Gesprächen seine mündliche Zusage erteilt haben. Demnach wird der 52-Jährige im Old Trafford einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Laut der Zeitung The Times könnte die Verpflichtung ten Hags noch in diesem Monat offiziell verkündet werden.

