"Bin sehr aufgeregt": Das sagt Trainer Erik ten Hag über seinen Wechsel zu Manchester United

"Es ist eine große Ehre, als Trainer von Manchester United vorgestellt zu werden, und ich bin sehr aufgeregt beim Gedanken an die Herausforderung, die vor mir liegt. Ich kenne die Geschichte dieses großartigen Klubs und die Leidenschaft der Fans, und ich werde alles dafür tun, eine Mannschaft zu entwickeln, die in der Lage sein wird, den Erfolg zu liefern, den die Fans verdienen", wird ten Hag in einer Klub-Mitteilung zitiert.

Die Erwartungen an ten Hag sind hoch. Der Niederländer soll den kriselnden Traditionsklub wieder zu einer Fußballmacht machen. Er ist bereits der fünfte Trainer in neun Jahren bei Man United, das den bislang letzten von 20 Meistertiteln im Jahr 2013 gewann - der letzten Saison unter dem legendären Trainer Sir Alex Ferguson.

Der englische Rekordmeister befindet sich derzeit im Formtief und droht die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. Am Dienstag unterlagen die ersatzgeschwächten Red Devils mit 0:4 bei ihrem Erzrivalen FC Liverpool. Rangnick hatte anschließend umfassende Veränderungen in der Transferpolitik des Klubs gefordert. Der 63 Jahre alte Deutsche soll im Anschluss an seinen Trainerjob im Old Trafford weiter als Berater für ManUnited tätig sein. Sein Vertrag läuft bis 2024.