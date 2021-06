Nach Eriksen-Schock: Dänischer Verband bietet Spielern psychologische Hilfe an

"Dänemark verliert. Aber das Leben hat gewonnen." Das titelte die dänische Zeitung Ekstrabladet nach dem Schock von Kopenhagen. Dänemarks bester Spieler Christian Eriksen kollabierte am Samstag während des EM-Spiels gegen Finnland und musste danach von mehreren Medizinern per Herzbehandlung "zurückgeholt", sprich: reanimiert werden. So beschrieb es der Mannschaftsarzt Morten Boesen hinterher bei der Pressekonferenz.

Dass der 29-Jährige von Inter Mailand diesen Zusammenbruch überlebt hat und später in einem stabilen und ansprechbaren Zustand in ein Krankenhaus gebracht wurde: Die Erleichterung darüber war wesentlich größer, als es die dänische Enttäuschung oder die finnische Freude über den überraschenden 1:0 (0:0)-Sieg des EM-Debütanten jemals hätten sein können. "Alle Gedanken sind bei Christian und seiner Familie", sagte Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand: "Er ist einer der besten Spieler. Und dann kann ich sagen, dass er ein noch besserer Mensch ist."