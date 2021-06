Fall Eriksen: Schweinsteiger kritisiert Dänemark-Bosse - "Spieler aus Verantwortung nehmen"

Der frühere Nationalspieler Bastian Schweinsteiger hat die Fortsetzung des EM-Spiels in Kopenhagen nach dem Zusammenbruch von Dänemarks Christian Eriksen kritisiert. "Es wäre weiser gewesen, am nächsten Tag um 12.00 Uhr zu spielen", sagte der TV-Experte in der ARD am Sonntagabend. Schweinsteiger befand, "jemand aus der Führungsetage" des dänischen Verbands hätte das Team dazu bewegen müssen, auf das Weiterspielen kurz nach dem beängstigenden Vorfall zu verzichten. "Ich glaube, dass es für die Spieler besser gewesen wäre", sagte der Weltmeister von 2014. Anzeige

Eriksen hatte am Samstagabend kurz vor der Halbzeitpause des Gruppenspiels gegen Finnland einen Herzstillstand erlitten und musste auf dem Rasen wiederbelebt werden. Danach hatte er seinen Teamgefährten gesagt, sie sollten weiterspielen. "Was soll er denn sonst sagen?", sagte Schweinsteiger. "Man muss die Spieler aus der Verantwortung nehmen", fügte er hinzu.

Jemand hätte der Mannschaft sagen sollen, "überschlaft das, versucht, ein bisschen wegzukommen". Als Alternative hatte die Europäische Fußball-Union (UEFA) als Turnierorganisator den Dänen angeboten, die Partie am Sonntagmittag fortzusetzen. Der Co-Gastgeber aber entschied sich, noch am Abend weiterzumachen und unterlag den Finnen 0:1. "Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass wir wieder auf dem Plätz hätten sein sollen", sagte Nationaltrainer Kasper Hjulmand am Sonntag.





Ähnlich hatten sich zuvor bereits die Weltmeister-Teamkollegen Schweinsteigers, Christoph Kramer und Per Mertesacker am Samstag im ZDF geäußert. "Da liegt der Fehler meiner Meinung nach bei der UEFA, die sagen muss: Wir haben eine weitere Sicht dazu, da wird heute nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, wer da eine andere Meinung haben kann", sagte Kramer. In einem ersten Interview nach der Partie sagte Hjulmand einer Übersetzung im ZDF zufolge sichtlich ergriffen: "Wir hatten einen der unseren, der am Boden lag und um sein Leben kämpfte. Das bedeutet, dass Fußball völlig sinnlos wird. Wir sind froh, dass es ihm gut geht." Dazu sagte Mertesacker: "Wenn man das Interview im Nachgang hört, dann fragt man sich, warum die noch gespielt haben. Das ist meine Frage. Ich kann es nicht begreifen."

