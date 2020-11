Erinnerungen an Diego: Als Maradona 100.000 in Leipzig begeisterte

Leipzig. Im September 2019 lief eine Doku über Diego Maradonoa im Leipziger Cinestar an. Der Ankündigungstext ging so: „Ja, er lebt noch. Vor allem Gott und einer unverwüstlichen Gesundheit sei es gedankt. Diego Maradona, 58, hatte von allem zu viel. Talent, Gelüste, schlechte Gesellschaft. Irgendwann war der beste Fußballer der Welt eine Karrikatur seiner selbst. Überzeichnet, übergewichtig, überkandidelt. Der britische Regisseur Asif Kapadia hat mit seinen Dokumentationen über Ayrton Senna und Amy Winehouse Weltruhm erlangt, wagte sich mit Diego an einen weiteren tragischen Helden. An einen Fußballspieler von einem anderen Stern. Einen, der aus einem argentinischen Armenviertel emporgestiegen ist, der beim FC Barcelona gespielt und dem SSC Neapel seine Seele verkauft hat. 1986 wurde Diego Maradona Weltmeister. Und mit ihm - in gebührendem Abstand - ganz Argentinien. Kapadis 130-minütige Doku mit nie gezeigtem Filmmaterial kommt dem Fußballer und Menschen Maradona nah wie zuvor.“

