Erinnerungen an ein Interview mit RB Leipzigs neuem Trainer: Nahbar, schlagfertig, gut gelaunt

Das Team am Cottaweg kennt Jesse Marsch. Ralf Rangnick holte ihn 2018 aus New York nach Sachsen , wo Marsch ein Jahr lang im Trainerstab bei RB Leipzig arbeitete. Die Fans und Journalisten können sich auf einen sympathischen und nahbaren Trainer freuen. Denn der Coach ist zu allerlei Scherzen aufgelegt, kommt gut gelaunt und schlagfertig daher. Und Herr Marsch lacht viel.

Er habe von Ralf Rangnick viel gelernt, sagte er am Telefon. „Es war eine super Vorbereitung auf den Cheftrainerposten bei Red Bull Salzburg.“ Die zahlte sich aus, denn der Trainer des Schwestenclubs besiegelte mit seinem Team den siebten Meistertitel in Folge und qualifizierte sich für die Gruppenphase der Champions League. Seine Truppe lief als Gruppendritter nun nicht mehr in der Königsklasse, sondern weiter in der Europa League auf. Im Sechzehntelfinale endete die europäische Reise. Aktuell hat der 47-Jährige mit seinem Team noch fünf Partien vor der Brust, darunter das Pokalfinale gegen den Linzer ASK am Wochenende. Zwei Titel sind möglich.