Was für Erinnerungen: "Pure Ekstase" in Egestorf beim Last-Minute-Regionalliga-Aufstieg

Für den 1. FC Germania Egestorf/Langreder wird es schwierig werden, die Saison 2015/2016 zu toppen. Nicht nur, dass den Deisterstädtern am Ende der Spielzeit erstmalig der Aufstieg in die Regionalliga gelang – nach Siegen über die Regionalligisten TSV Havelse und SV Meppen sowie den Drittligisten VfL Osnabrück gelang zudem der Einzug ins NFV-Pokalfinale. Die 0:2-Niederlage im Endspiel gegen die SV Drochtersen/Assel wurde mit dem Ticket für den DFB-Pokal entschädigt. Anzeige Die Egestorfer zogen in der 1. Runde mit der TSG Hoffenheim auch noch einen Bundesligisten, die 0:6-Niederlage fiel in die Kategorie standesgemäß. Aus all diesen Höhepunkten sticht das entscheidende Spiel in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord gegen Altona 93 noch etwas heraus, denn die Germania schaffte es erst mit der allerletzten Aktion der Saison in die vierthöchste Spielklasse.

So eng wie am Abend des 7. Junis 2016 ist es an der Ammerke noch nie gewesen: Ein ausverkauftes Haus mit 1200 Zuschauern wurde offiziell vermeldet, es dürften aber ein paar mehr gewesen sein. „Die Anlage platzte aus allen Nähten. So viele Bierbuden konnten wir gar nicht aufstellen“, sagt der damalige Präsident Torsten Seebeck. Zimmermann "war total optimistisch" Die Ausgangslage war klar: Gewinnen die Egestorfer, gehen sie rauf. Aber auch der Gast aus Hamburg sowie der SV Eichede und Bremer SV aus dem Parallelspiel hatten noch Chancen auf die Regionalliga. Einen spannenderen Showdown hätte man sich nicht ausdenken können. „Bei uns gab es nur einen, der total optimistisch war, und das war Trainer Jan Zimmermann“, sagt Seebeck. „Er meinte, wir müssten uns vor keiner Mannschaft fürchten.“ Dabei mussten die Calenberger in der entscheidenden Partie mit Kapitän Mirko Dismer, Hendrik Weydandt, Sascha Derr, Yannick Oelmann, Alexander Hessel und Jannik Oltrogge gleich sechs wichtige Spieler ersetzen, die gesperrt oder verletzt waren. Doch der künftige Coach von Hannover 96 sollte Recht behalten. Die Germanen machten in Hälfte eins Dampf, angetrieben von der ungewohnt großen Kulisse. „Diese homogene Truppe hat den ganzen Ort mitgenommen und euphorisiert“, sagt der damalige Vorsitzende. Ein Kopfball von Christoph Beismann konnte von Altona erst hinter der Linie geklärt werden – nach 27 Minuten hieß es 1:0 und „Hallo, Regionalliga“ für die Egestorfer. Die knappe Führung schien zu reichen, trotz Gelb-Rot für Torben Engelking (86. Minute) hatte sie noch Bestand, als die Schlussminute anbrach und die Fans der Germania bereits feierten.

Zu Tränen gerührt: Jan Zimmermann und Christoph Beismann. © deisterpics/Stefan Zwing

Was folgte, war der Ausgleich von Altona durch Ronny Buchholz nach einer Ecke. „Auf einmal war es totenstill“, sagt Seebeck. Der heutige Kapitän Joshua Siegert, der in der 84. Minute ausgewechselt worden war, fühlte sich wie gelähmt. „In meinem ganzen Leben habe ich mich nie so leer gefühlt wie in diesem Moment“, sagt der Mittelfeldspieler. Ob auf der Bank oder auf dem Platz – alle Egestorfer waren wie erstarrt. Der große Traum Regionalliga sollte doch nicht in allerletzter Sekunde geplatzt sein? Es gibt Elfmeter - in der 94. Minute! Der verletzte Hessel wurde dann zum menschgewordenen Defibrillator. „Alex hat von hinter der Bande den ganzen Platz zusammengebrüllt, dass da noch was geht“, sagt Siegert. Und wie noch was ging: Der kurz vor dem Ausgleich eingewechselte Routinier Andrzej Baranek rettete einen Ball vor dem Seitenaus, seine Hereingabe sprang Buchholz an die Hand – und der Schiedsrichter pfiff Elfmeter in der 94. Minute. Beismann trat an und verwandelte – der Unparteiische pfiff gar nicht erst wieder an, Germania war aufgestiegen. „Ab da war die Hölle los“, sagt Seebeck, der die Partie neben dem Container des Stadionsprechers erlebt hatte. „Ich stand da auf einem Trafo, und als Beisi den Elfer reingehauen hatte, schmiss mich ein Bekannter von dort runter. Ich fiel in die Arme eines Koreaners“, erinnert er sich lachend. Baranek beschreibt die Schlussphase als absolutes Gefühlschaos. „Lachen, weinen, dann wieder lachen. Meine ganze Laufbahn als Fußballer komprimiert – und das in zehn Minuten“, sagt er. Siegert bezeichnet die Ereignisse nach dem Strafstoß als „pure Ekstase. Der genaue Gegensatz zu den Momenten nach dem 1:1 – ich fühlte mich so erfüllt wie noch nie.“

Joshua Siegert (rechts) gibt den feiernden Vortänzer. © deisterpics/Stefan Zwing