Erkältung: Hannover 96 hofft auf KSC-Schreck Hendrik Weydandt

Einer der Büffel, in dem Fall „Henne“ Weydandt, lag am Donnerstag flach. Der Stürmer „hat sich nicht gut gefühlt“, sagte 96-Trainer Kenan Kocak. Weydandt muss verschnupft das Bett hüten. Er wurde – wie alle Profis – aufs Corona-Virus getestet. Kocak hofft, dass „er das Abschlusstraining mitmachen kann“.

Am Freitag trainiert 96 zum letzten Mal – mit oder ohne den Karlsruhe-Schreck. In seiner märchenhaften Karriere schoss Weydandt schon gegen einige Klubs vier Tore. Havelse zum Beispiel lag ihm, außerdem Rehden und Uelzen in seiner Egestorfer Ober- und Regionalligazeit.

Zwei Spiele, vier Tore

Karlsruhe ist der einzige Profiklub, den Büffel Weydandt viermal überrannte. Im Pokal beim 6:0 vor zwei Jahren traf er zweimal, ebenso beim 3:3 in der vergangenen Saison.

Der sicher geglaubte Sieg mit dem 3:3 und Platzverweis für Ron-Robert Zieler – sicher eins der besten Spiele, die Weydandt für 96 bestritt. Ob am Samstag (13 Uhr, HDI-Arena) das nächste hinzukommt? Offen.

Union baggert an Hofmann

In Würzburg startete Weydandt stark mit einem Treffer. Er und Ducksch, zwei völlig unterschiedliche Typen, ergänzen sich vielleicht so gut wie nie zuvor. Mit dieser Sturmherde dürfte es der KSC schwer haben.

Karlsruhe hat nur einen Spieler ähnlichen Formats. Philipp Hofmann, kein 96-Schreck wie Weydandt umgekehrt, aber doch der Schütze des 1:1 im Rückspiel der vergangenen Serie. 17-mal traf er in der Saison.