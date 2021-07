Erlaubnis vom Gesundheitsamt: TSV Havelse darf 15.000 Fans empfangen - Dauerkartenverkauf gestartet

Rund eine Woche vor dem Saisonstart in der 3. Liga hat der TSV Havelse die Fan-Genehmigung vom Gesundheitsamt erhalten. Bei den Heimspielen in der HDI-Arena sind maximal 15.000 Zuschauer erlaubt. Auch auswärts dürfen Havelser mitreisen. Heißt: Zum Auftakt am nächsten Samstag (14 Uhr) gegen Saarbrücken bietet der TSV einen ganz normalen Ticketverkauf an.

Zusätzlich hat der Klub am Freitagnachmittag Dauerkarten angeboten. Von nun an können sich Fans Saisontickets für alle Heimspiele der Havelser kaufen.