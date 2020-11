Erleichterung in der Abwehr: RB Leipzigs Halstenberg trainiert wieder

Leipzig. Ein bisschen kann RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann in Sachen Personal aufatmen. Denn Marcel Halstenberg soll am Freitag wieder ins Training einsteigen. Er habe die letzten Tage genutzt, um sich zu erholen und sein Reha-Programm weiterzuführen. „Stand jetzt hat er keine Beschwerden mehr“, meldete Nagelsmann. „Er wird auch ein Kandidat gegen Bielefeld sein, weil wir gerade in Defensivpostionen nicht allzu viele Spieler haben und die Belastung steuern müssen.“ Insbesondere im Hinblick auf das, was in der Bundesliga und in der Champions League nach der Partie gegen die Arminia am Samstag (Anpfiff 15 Uhr) folgen wird.

