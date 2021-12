Erleichterung in Leutzsch: BSG Chemie bezwingt den FC Eilenburg

Leipzig. Erleichterung bei der BSG Chemie Leipzig : Die Elf von Trainer Miroslav Jagatic noch nach vier Niederlagen in Serie endlich wieder einen Erfolg bejubeln. Im Lokalduell gegen den FC Eilenburg setzten sich die Leutzscher mit 2:1 durch. Die BSG Chemie begann bis auf die Langzeitverletzten Wendschuch, Max Keßler und Lucas Surek mit voller Kapelle. Der erste verheißungsvolle Angriff startete über Benny Boltze, dessen Flanke Stephane Mvibudulu aber vorbeiköpfte. Auch die Gäste zeigten sofort, dass sie nicht in den Alfred-Kunze-Sportpark gekommen waren, um als Punktelieferant zu dienen. Ein erster Eckball verpuffte aber.

Hektik und Ungenauigkeiten prägen die erste Hälfte

Tom Müller wird zum Matchwinner

Die Stimmen zum Spiel

Rico Knaubel: "Es sah lange so aus, als ob wir wie im Hinspiel ein 1:1 schaffen könnten. Beide Teams haben den Fight angenommen. Am Ende entschied ein Standard, worüber wir natürlich sehr enttäuscht sind. Aber auswärts Punkte mitzunehmen, ist nicht so einfach in der Regionalliga."

Miro Jagatic: "Wir haben es uns selbst schwer gemacht. In der zweiten Halbzeit war viel zu viel Hektik und Stress in der Partie. Aber es war ein rassiges Duell, Eilenburg ist immer eklig zu bespielen, weshalb wir sehr froh sind, die drei Punkte heute hier behalten zu haben."