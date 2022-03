Erling Haaland angeschlagen: BVB-Star bei Norwegen-Testspiel nach Doppelpack ausgewechselt

Nach seiner gut zweimonatigen Verletzungspause hat Erling Haaland seinen Torinstinkt endgültig wiedergefunden. Der Superstar von Borussia Dortmund traf beim 9:0 (5:0)-Testspielsieg der norwegischen Nationalmannschaft gegen Armenien doppelt - musste aber auch einen neuerlichen gesundheitlichen Rückschlag verkraften. Da der 21-Jährige von seinen Gegenspielern konsequent "bearbeitet" wurde, musste er zur Pause mit lädierten Knöcheln in der Kabine bleiben.

Offenbar handelte es sich bei der Auswechslung jedoch nur um eine Vorsichtsmaßnahme - zumal die Norweger zu diesem Zeitpunkt bereits mit 5:0 in Führung lagen. Haaland hatte die Treffer zum 1:0 (24.) und 5:0 (45.+1) beigesteuert. Zuvor war Armenien aufgrund einer Roten Karte für Arman Hovhannisyan in Unterzahl geraten (17.). Ebenfalls doppelt für Norwegen erfolgreich: Der von RB Leipzig an Real Sociedad San Sebastian ausgeliehene Alexander Sörloth.