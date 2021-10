Haaland-Ausfall, Bayern-Übermacht und Co.: Effenberg blickt auf die Lage bei den Titel-Favoriten im DFB-Pokal

Als Spieler gewann Stefan Effenberg den DFB-Pokal 1995 mit Borussia Mönchengladbach , 2000 mit Bayern München . Bevor seine Ex-Klubs am Mittwoch in der zweiten Runde aufeinandertreffen, fungiert er bei der Partie Borussia Dortmund gegen den FC Ingolstadt (Dienstag, 20 Uhr, Sport1) als Experte.

Das ist richtig bitter für den BVB. In einem Spiel kann Haaland mal ersetzt werden, wie gegen Bielefeld. Aber wenn er längerfristig ausfällt, wird es ganz schwierig, mitzuhalten. Dazu kommt ja, dass er auch nach überstandener Verletzung noch eine gewisse Zeit brauchen wird, um wieder bei 100 Prozent zu sein. Also das ist eine ganz klare und deutliche Schwächung für Dortmund, keine Frage.

Effenberg: Dortmund muss die taktische Ausrichtung anpassen

Auch beim FC Bayern wäre ein Ausfall von Robert Lewandowski eine enorme Schwächung, weil man die Garantie für Tore nicht mehr auf dem Platz hat. Spieler wie Haaland und Lewandowski kann man nicht eins zu sein ersetzen. Choupo-Moting ist bei Bayern sicher in der Lage, in dem einen oder anderen Spiel seine Klasse zu zeigen, aber über einen längeren Zeitraum ist das auch unsicher. Bayerns Vorteil ist jedoch, dass sie in diesem Fall ihr System nicht umstellen müssen.

Er ist ein hochtalentierter Spieler, das steht außer Frage, aber er braucht noch Zeit. Man sollte jetzt nicht erwarten, dass er direkt in die Bresche springt. Dafür haben sie noch jemanden wie Marco Reus, der jetzt mehr denn je hauptverantwortlich ist in der Offensive.

Gladbach mit "Qualitätsproblem"

Kann Gladbach die übermächtigen Bayern stoppen?

Sie haben in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass sie die Bayern ärgern können – auch in dieser Saison schon. Es ist dazu ein Vorteil, ein Heimspiel zu haben. In einem K.-o.-Spiel ist die Mannschaft zu allem in der Lage, und Mönchengladbach ist eines der wenigen Teams, die den FC Bayern überhaupt schlagen können.