"Taktlos": Hamann geißelt Haaland-Berater für Gespräche mit Topklubs – Kehl äußert sich

Der Trip von Alf-Inge Haaland und Mino Raiola zu mehreren europäischen Topklubs , um mögliche Transfer-Perspektiven für BVB -Supertalent Erling Haaland auszuloten, kommt in Deutschland mit Blick auf das eminent wichtige Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag nicht überall gut an. "Diese Schamlosigkeit zu haben, einen Tag vor dem Spiel diese Europa-Tour anzutreten - Barcelona, Madrid, auch nach England soll es noch gehen oder bereits gegangen sein - da fehlt mir jegliches Verständnis" , schimpfte Sky-Experte Dietmar Hamann.

Am Donnerstag waren zunächst Bilder und Videos publik geworden, die Haalands Vater Alf-Inge sowie Spielerberater Raiola bei der Ankunft am Flughafen von Barcelona zeigten, von wo sie zu einem Treffen mit dem neuen Barca-Präsidenten Joan Laporta fuhren. "Ich war sehr irritiert als ich die Bilder sah", sagte Hamann. "Ich finde es im besten Falle taktlos, was sie da inszeniert haben. Es war kein Zufall, dass da Kameras waren." Anschließend soll es am Donnerstag und Freitag zu weiteren Treffen mit Vertretern von Real Madrid sowie einigen englischen Vereinen gekommen sein - und das kurz vor dem Spiel gegen die SGE, von dem angesichts von bereits vier Zählern Rückstand die Champions-League-Qualifikation des BVB abhängen dürfte - und damit wohl auch der Verbleib Haalands in Dortmund.