Jugend-Trainer von Erling Haaland: Neues BVB-Juwel kann "einer der besten Stürmer der Welt" werden

Doch auch als "Zwerg" zeigte der Norweger in der Jugend des Bryne FK schon sein Können. "Erling war gleich vom ersten Tag an der Beste und hatte schon immer einen herausragenden Siegeswillen", sagte Berntsen der Bild. Zumindest einen Teil seines Talents bekam der junge Stürmer wohl schon als Kind in die Wiege gelegt. Vater Alf Inge Haaland war selbst Profi und spielte unter anderem für Nottingham Forest, Leeds United und Manchester City in der Premier League.