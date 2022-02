Comeback von Erling Haaland verzögert sich weiter: BVB fliegt ohne Superstar zu Glasgow Rangers

Mit Selbstvertrauen im Gepäck aber ohne Erling Haaland an Bord ist Borussia Dortmund am Mittwochvormittag zum Playoff-Rückspiel der Europa League bei den Glasgow Rangers aufgebrochen. Somit kann der BVB auch in der Partie am Donnerstag nicht auf seinen weiterhin angeschlagenen Superstar zurückgreifen. Um doch noch ins Achtelfinale des Wettbewerbs einzuziehen, müssen die Dortmunder das blamable 2:4 aus dem ersten Duell mit dem schottischen Meister in der vergangenen Woche umbiegen. Zuletzt schien sich noch anzudeuten, dass Haaland seine Muskelverletzung überstanden hat und nach rund vierwöchiger Zwangspause vor einem Comeback stehen könnte.

So hatten sich am Montag die Anzeichen für die Rückkehr des norwegischen Torjägers noch verdichtet. Einen Tag nach dem furiosen 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach war Haaland beim Training der Reservisten mit vollem Einsatz und ohne erkennbare Probleme zu Werke gegangen. Der 21-Jährige hatte die letzten drei Bundesliga -Spiele verpasst und auch im Hinspiel gegen Glasgow gefehlt.

Wegen diverser Verletzungen fiel der von europäischen Spitzenklubs umworbene Stürmer in dieser Saison schon in 14 Pflichtspielen aus. In den anderen 20 war er an 29 Treffern beteiligt. 23 erzielte er selbst erzielt, sechs bereitete er vor. Wie lange der Torjäger noch für den BVB aufläuft, ist unklar. Die Spekulationen um die Zukunft von Haaland erhalten fast täglich neue Nahrung. Wie die spanische Zeitung Sport zuletzt berichtet hatte, habe Real Madrid eine "Vorzugsvereinbarung" mit dem BVB-Torjäger abgeschlossen. Haaland ist zwar bis 2024 vertraglich an den BVB gebunden, könnte den Revierklub aber aufgrund einer Ausstiegsklausel für angeblich 75 Millionen Euro schon in diesem Sommer verlassen