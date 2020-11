Corona-Wirrwarr um Erling Haaland: BVB-Star nach vier negativen Tests in sieben Tagen einsatzbereit

Einem Einsatz von Erling Haaland im Bundesliga -Spiel am Samstag bei Hertha BSC steht nichts im Weg. "Er ist gesund und zu 100 Prozent fit", sagte Trainer Lucien Favre von Borussia Dortmund am Freitag. Um den Norweger hatte es nach dessen vorzeitiger Rückkehr vom Nationalteam Verwirrung gegeben. Wegen eines positiven Corona-Befundes beim ehemaligen Braunschweiger Profi Omar Elabdellaoui hatten die norwegischen Gesundheitsbehörden eine zehntägige häusliche Quarantäne für alle Nationalspieler angeordnet.

Dennoch hatten die im Ausland tätigen Profis wie Haaland, Alexander Sörloth (RB Leipzig) und Rune Jarstein (Hertha BSC) nach der Absage des Länderspiels in Rumänien vorzeitig die Rückreise aus Norwegen angetreten. In Dortmund musste Haaland nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt indes nicht in Quarantäne. BVB-Sportdirektor Michael Zorc stellte am Freitag klar: "Die Verwirrung war nicht hier in Dortmund, sondern woanders."