Dietmar Hamann adelt BVB-"Waffe" Erling Haaland: "Er kam, sah und siegte"

Haaland war erst in diesem Winter für die fixe Ablöse von 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zu den Dortmundern gewechselt. Der BVB stach beim Transfer des Sturm-Juwels (28 Tore in 22 Pflichtspielen für Salzburg in der Hinrunde) unter anderem Manchester United und RB Leipzig aus. Die Vorbereitung der Mannschaft von Lucien Favre konnte der norwegische Nationalspieler wegen Knieproblemen zudem nicht voll absolvieren - deshalb auch die späte Einwechslung beim Augsburg-Spiel. Und trotzdem erzielte Haaland den Dreierpack. Hamann zeigte sich begeistert: "Die Ablösesumme musst du auch erst bestätigen. Das hatte viele Spieler zuvor schon gehemmt", so der Sky-Mann. Bei Haaland sei es nun nicht so gewesen: "Er kam, sah und siegte. A new star is born", urteilte Hamann.