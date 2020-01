Kommentar zur Gala von Erling Haaland: Nun muss dem BVB ein Spagat gelingen

Mehr Traum-Debüt geht wohl nicht: 34 Minuten, drei Tore, ein eigentlich verloren gelaubtes Spiel gedreht. Erling Haaland scheint tatsächlich all das zu sein, was sie sich bei Borussia Dortmund erhofft hatten. Vielleicht sogar ein wenig mehr. Eine Naturgewalt auf zwei Beinen. Und vor allem das, was dem BVB in dieser Saison in vielen Bundesliga-Spielen plus den ersten 56 Minuten am Samstag beim FC Augsburg fehlte: Ein Mann, der dann glänzt, wenn es nötig ist. Der nicht zaudert, wenn es nicht so rund läuft. Beim 5:3 am Samstag traf er mit jedem seiner Torschüsse. Drei Treffer für ein Halleluja. Da fällt es schwer, nicht unaufhörlich in Superlative zu verfallen. Doch genau dies wird rund um Dortmund nun nötig sein.