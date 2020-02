BVB-Boss Watzke schwärmt von "Naturgewalt" Haaland - Auch PSG-Trainer Tuchel beeindruckt: "Ein Tier"

Für einen Moment hatte Erling Haaland die Gelbe Wand ganz für sich allein. Die vielleicht imposanteste Fan-Tribüne Europas feierte den Matchwinner nach dem 2:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen das Starensemble von Paris St. Germain lautstark und leidenschaftlich. Der Rest des BVB -Teams stand einige Meter entfernt und betrachtete das Schauspiel fast ein wenig ehrfürchtig. Wieder einmal hatte der erst im Winter von RB Salzburg verpflichtete 19-Jährige einem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Mit seinem Doppelpack stellte er selbst die PSG-Ausnahmekönner Kylian Mbappé und Neymar in den Schatten.

Auch PSG-Trainer Thomas Tuchel , der sich seine Rückkehr an alte Wirkungsstätte sicher anders vorgestellt hatte, war tief beeindruckt von der Leistung des Teenagers, der seinen acht Vorrunden-Toren für Salzburg zwei weitere Königsklassen-Treffer hinzugefügt hatte. "Das ist ein Tier" , meinte der einstige BVB-Coach bei Sky: "Er hat körperliche Präsenz, Speed und Zug zum Tor. Einfach top!" Nachdem Haaland bei seinem ersten Treffer Abstauber-Qualitäten bewiesen hatte, zeigte er beim Siegtor das, was Borussen-Boss Hans-Joachim Watzke später als "Naturgewalt" bezeichnete. Er jagte den Ball aus rund 20 Metern mit unwiderstehlicher Wucht ins Netz.

"Er hat Spaß und unglaublichen Willen", meinte Watzke: "Ein echter Torjäger eben. Wir sind froh, dass wir ihn haben." Eine verständliche Einschätzung. In seinen sieben Pflichtspielen für die Dortmunder brachte es Haaland insgesamt auf fast unglaubliche elf Tore. Der Doppelpack gegen PSG war dabei so etwas wie das bisherige Sahnehäubchen. Ob dies die wichtigsten Treffer seiner Karriere gewesen seien, wurde der Norweger bei Sky gefragt. Er antwortete, wie er es auch im Torabschluss macht - kurz und ohne Schnörkel. "Kann man so sagen", lautete die kurze Antwort.