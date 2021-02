Spanien statt Norwegen: BVB-Star Erling Haaland und Nationalteam weichen für WM-Quali aus

Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland und die Nationalmannschaft Norwegens haben für ihr WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei einen Ausweich-Spielort gefunden. Wegen der Corona-Reisebeschränkungen in Norwegen wird die Partie am 27. März nicht in Oslo, sondern in Spanien ausgetragen.