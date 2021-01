BVB-Trainer Terzic reagiert auf Transfer-Gerüchte um Haaland: "Die Qualität gibt es nicht oft auf der Welt"

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic nimmt die Wechselgerüchte um seinen Jungstar Erling Haaland gelassen zur Kenntnis. „Erling ist ein herausragender Spieler“, sagte der 38-Jährige am Dienstagabend kurz vor der Partie des BVB bei Bayer Leverkusen beim Pay-TV-Sender Sky. „Es gibt praktisch jeden Tag ein neues Gerücht, das bedeutet, so oft gibt es die Qualität nicht auf der Welt.“

Zuletzt war über das angeblich große Interesse des FC Chelsea an Haaland spekuliert worden. Nach Informationen des Online-Magazins The Athletic wollen sich die Blues im Sommer mit einem weiteren Topstürmer verstärken und haben dafür den 20 Jahre alten Norweger auserkoren. Bereits in diesem Sommer hatte Chelsea trotz der für viele Klubs finanziell problematischen Corona-Situation eine Transfer-Offensive gestartet, unter anderem die deutschen Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig und Kai Havertz aus Leverkusen verpflichtet.