Bericht über Rückschlag: Haaland-Comeback beim BVB erst nach der Länderspielpause?

Borussia Dortmund muss möglicherweise noch wochenlang auf die Rückkehr seines angeschlagenen Torjägers Erling Haaland warten. Wie die Bild am Freitag berichtet, habe der Norweger in der vergangenen Woche einen Rückschlag bei seinen Comeback-Bemühungen erlitten. Er kehre deshalb wohl erst Anfang April nach der Länderspielreise zurück, spekuliert das Blatt. Vor dem Zwischenrunden-Rückspiel in der Europa League bei den Glasgow Rangers (2:2) seien Haalands Schmerzen beim Schießen wieder größer geworden.

BVB-Trainer Marco Rose hatte einen Rückschlag bereits am vergangenen Wochenende bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg (1:1) angedeutet. Zu dem Zeitpunkt hatte Haaland zwar bereits wieder trainiert, war aber offenbar noch nicht voll belastbar. "Irgendjemand hat Erling jetzt auf dem Trainingsplatz gesehen und glaubt, er sei nahe dran. Aber Erling hat nach wie vor leichte Probleme. Er fühlt sich einfach nicht frei, in seinen Bewegungsabläufe nicht klar. Es ist eine diffuse Geschichte, bei der wir ihn nicht wieder in etwas Neues reinrennen lassen wollen", hatte Rose gesagt - und damit die Hoffnungen auf eine schnelle Rückkehr des Norwegers deutlich gebremst.

Haaland seit fast sechs Wochen ohne Einsatz

Haaland ist seit dem 22. Januar, als er beim 3:2-Sieg bei der TSG Hoffenheim nach 63 Minuten ausgewechselt wurde, wegen muskulärer Probleme ohne Einsatz. Seither verpasste der 21-Jährige insgesamt sechs Pflichtspiele. In der Bundesliga absolvierte der umworbene Angreifer, der den Revierklub im Sommer dank einer Ausstiegsklausel verlassen kann, in der laufenden Saison wegen verschiedener Blessuren nur 14 von 24 möglichen Partien (16 Tore). Sein Vertrag in Dortmund läuft bis 2024, sein Marktwert wird vom Portal transfermarkt.de auf 150 Millionen Euro geschätzt.