Norwegische Lebensversicherung: So abhängig ist der BVB von Haaland - Torjäger reagiert auf Verletzung

Borussia Dortmund muss in den nächsten Wochen auf Erling Haaland verzichten. Mit einem Muskelfaserriss steht der Top-Torjäger mindestens bis zum Jahresende nicht mehr zur Verfügung. "Erling wird bis Anfang Januar nicht mehr spielen. Er hat vielleicht zu viel gespielt", sagte BVB-Trainer Lucien Favre vor dem Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom (1:1). Für den BVB ist der Ausfall des 20-jährigen Mega-Talents ein herber Rückschlag. Mit einem Blick auf die Statistik wird das so richtig deutlich. Etwas optimistischer ist das, was Haaland selbst am Donnerstag bei Instagram postete: "Gute Nachrichten. Habe mit meinem Doktor gesprochen. Bald zurück." Konkreter wurde der Youngster aber nicht.

Fest steht: Der Revierklub gewinnt durch Haaland-Tore fast jedes Bundesliga-Spiel (92 Prozent) seit dem Wechsel des Angreifers im Januar 2020 von Red Bull Salzburg nach Dortmund. Ohne die Treffer des Norwegers verschlechtert sich die Sieg-Quote auf 40 Prozent. In der Bundesliga konnte Haaland bisher in drei Spielen nicht mitwirken - zweimal in der vergangenen Saison gegen den SC Paderborn (6:1) und Hertha BSC (1:0) aufgrund von Knieproblemen, einmal in dieser Spielzeit bei Arminia Bielefeld (2:0) mit ähnlichen Beschwerden. Nun der Ausfall mit einem Muskelfaserriss. "Es schmerzt natürlich sehr, denn Erling Haaland war in den letzten Wochen für die Tore und für den Siegeswillen zuständig", unterstreicht BVB-Manager Michael Zorc die Bedeutung des Top-Talents

Der BVB holte mit Haaland auf dem Platz in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit 2,2 Punkte im Schnitt, in der aktuellen Champions-League-Saison toppt der 20-Jährige diese Marke sogar mit 2,25 Zählern. Der Norweger erzielte in seinen bisher 2408 Einsatzminuten insgesamt 33 Treffer für den BVB. Einfach ausgedrückt: Haaland trifft alle 73 Minuten für den BVB! "Er ist ein ganz wichtiger Spieler für uns und hat in der Offensive die Akzente gesetzt", macht Zorc deutlich: "Aber bis vor 12 Monaten haben wir auch ohne ihn gespielt und natürlich müssen wir es nun flexibler gestalten, um seine Torgefahr zu kompensieren."