Transfer-Entscheidung? BVB-Boss Watzke nennt Zeitplan bei Haaland - Update zu Adeyemi

Bleibt er oder geht er? Ein möglicher Transfer von Torjäger Erling Haaland ist in dieser Saison ein großes Thema bei Borussia Dortmund . Vor dem Champions-League-Spiel gegen Besiktas Istanbul nahm Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei Amazon Prime Stellung zu der Personalie - und nannte einen klaren Zeitplan, wann der Verein eine Entscheidung von dem Norweger und seinen Beratern erwartet. "Ich denke, dass wir in den nächsten Wochen noch einmal sprechen werden. Es ist ja kein Verhandlungsdruck drauf, dass wir jetzt den Vertrag verlängern müssen. Es geht nur um das Thema, zieht er eine Klausel oder zieht er sie nicht? Wir werden alle bemüht sein, das nicht erst im März oder April zu erfahren", betonte Watzke.

Haaland war Anfang 2020 von RB Salzburg nach Dortmund gewechselt und besitzt bei den Westfalen einen Vertrag bis 2024. Schon kurz nach dem Transfer hatte es nicht nur Medienberichte über ein mögliches Interesse internationaler Topklubs an dem Norweger gegeben, sondern auch über eine angebliche Ausstiegsklausel für den Sommer 2022. Die BVB-Verantwortlichen hatten sich zu der Klausel in der Vergangenheit meist nicht konkret geäußert. Haaland ist der Fixpunkt im Offensivspiel der Borussia. in 54 Bundesliga-Spielen erzielte der 21-Jährige bereits 51 Treffer, hinzu kommen 13 Tore in 12 Champions-League-Partien für den Revierklub.