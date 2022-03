Bericht aus Spanien: BVB-Stürmer Erling Haaland will Transfer zu Real Madrid – Angebot liegt vor

Ist das Rennen um Erling Haaland entschieden? Wie die spanische Fachzeitung Diario AS unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des Stürmers von Borussia Dortmund berichtet, soll der Weg den jungen Norweger nach Spanien führen. Demnach habe Haaland seine Präferenz ausgedrückt, zu Real Madrid wechseln zu wollen. "Haaland sagt Ja", titelte die Zeitung am Donnerstag. Ein Problem gebe es allerdings: Anders als von Real und BVB gewünscht, wolle Haaland unbedingt schon in diesem Sommer wechseln. Anzeige

Nach Vorstellung des spanischen Tabellenführers soll Haaland demnach lieber noch eine Saison auf Leihbasis in Dortmund bleiben, bevor er den Wechsel zu den Königlichen antritt. Im Real-Sturm präsentiert sich Kapitän Karim Benzema im Sturm derzeit noch in starker Verfassung. Auch der BVB wünscht sich einen Verbleib seines Tor-Garanten über die Saison hinaus. Ein konkretes Angebot soll Haaland für die Leih-Saison in Dortmund schon sein zukünftiges Real-Gehalt zugesagt haben. Der 21-Jährige und sein Berater sollen dem Bericht zufolge allerdings auf einen Abschied vom deutschen Pokalsieger schon in diesem Sommer drängen.

Die letzten Gespräche zwischen Haaland und den Königlichen sollen nun Ende März stattfinden, wie es weiter heißt. Der Goalgetter kann den BVB im Sommer für die festgeschriebene Ablösesumme von 75 Millionen Euro verlassen. Neben Real Madrid sollen auch viele andere europäische Spitzenklubs um die Dienste des Shootingstars buhlen, darunter Paris Saint-Germain, Manchester City oder der FC Bayern.

Haaland-Comeback beim BVB verzögert sich