Nach Wirbel um Haaland: BVB-Manager Zorc bestätigt "klare Planung" mit Top-Star für neue Saison

Sportdirektor Michael Zorc zeigt sich weiter zuversichtlich für einen Verbleib des umworbenen Top-Stürmers Erling Haaland bei Borussia Dortmund. "Ich halte mich gerne daran, wie die vertragliche Grundlage aussieht und wie die direkten Gespräche geführt worden sind in der letzten Woche", sagte der 58-Jährige in der am Sonntag ausgestrahlten ARD-"Sportschau". Und weiter: "Wir haben die ganz klare Planung, mit Erling in die neue Saison zu gehen."

Am 20 Jahre alten Norweger Haaland sind mehrere europäische Top-Klubs interessiert. Zuletzt sorgten Medienberichte aus Spanien über ein Treffen zwischen Haalands Vater Alf-Inge und Berater Mino Raiola mit Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, für Wirbel. Auch Real Madrid und englische Spitzenmannschaften sollen kontaktiert worden sein. Haaland erzielte diese Saison in 23 Bundesliga-Spielen insgesamt 21 Tore, in der Champions League traf er diese Spielzeit bereits zehnmal. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2024.