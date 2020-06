Nationaltrainer Southgate erklärt: Darum spielt BVB-Star Haaland nicht für England

Erling Haaland wurde in Leeds geboren - hat aber trotz doppelter Staatsangehörigkeit nie für die englische sondern ausschließlich die norwegische Nationalmannschaft gespielt. Der BVB-Shootingstar, der beim 1:0 von Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag sein elftes Bundesliga-Tor im erst zwölften Spiel erzielte, verbrachte die ersten drei Jahre seiner Kindheit in England. Sein Vater Alf-Inge Haaland, ehemaliger Fußballprofi, spielte auf der Insel für Nottingham Forest, Leeds United und Manchester City.

England-Coach Gareth Southgate hat gegenüber der britischen Zeitung Independent nun erklärt, warum Haaland junior für die "Three Lions" nie ein Thema war - obwohl der 19-Jährige durchaus spielberechtigt gewesen wäre. Aus Sicht von Southgate sei Haaland jedoch schon früh an "Norwegen gebunden" gewesen: "Er fühlt diese Treue zu dem Land und das sollte man respektieren."

Southgate: Nicht mit Haaland befasst, "als er noch in Leeds war"

Als man im englischen Verband auf ihn aufmerksam wurde, sei er schon sehr im norwegischen Jugendsystem verankert gewesen. Seit 2015 durchlief Haaland die norwegischen Jugend-Nationalteams und sorgte mit spektakulären Leistungen etwa bei der U20-WM für Aufsehen, eher er 2019 erstmals für die A-Nationalmannschaft spielte. "Wir rekrutieren zwar früh, aber wir hatten ihn nicht auf dem Zettel, als er noch in Yorkshire war - so viel ist sicher", sagte Southgate. Zu diesem Zeitpunkt war der heutige BVB-Stürmer auch gerade ein mal drei Jahre alt.

Die Möglichkeit, ihn für England zu gewinnen, wäre in den folgenden Jahren aber dennoch möglich gewesen. Laut den FIFA-Regularien dürfen Spieler mit doppelter Staatsangehörigkeit die Nationalmannschaft im Jugendbereich wechseln. "Ich denke, dass bei Spielern wie ihm ziemlich klar ist, wo sie spielen wollen", erklärte Southgate. "In den jüngeren Altersgruppen wäre er naturgemäß nicht auf meinem Radar gewesen, und als er seinen Durchbruch hatte, da war er schon fest im norwegischen Jugend-System", sagte Southgate.

Bei seinem "Abschied" aus England war Haaland noch nicht einmal im schulfähigen Alter, von einer fußballerischen Ausbildung ganz zu schweigen. Der Wunderstürmer wuchs nicht in Leeds, sondern in Norwegen auf: Als sein Vater seine Karriere als Mittelfeldspieler bereits mit 29 Jahren wegen einer schweren Knieverletzung beenden musste (nach einem Revanchefoul des damaligen ManUtd-Stars Roy Keane), ging er mit seiner Familie im Jahr 2003 zurück nach Norwegen in seine Heimatstadt Bryne. Beim dortigen Klub Byrne FK sammelte Haaland junior auch seine ersten Profi-Erfahrungen, ehe er über Molde FK und Red Bull Salzburg im Januar 2020 zum BVB wechselte.

Verbandswechsel für Haaland inzwischen unmöglich

Die englische Premier League gilt perspektivisch als Wunsch-Liga des Norwegers, der vor seinem Wechsel nach Dortmund unter anderem mit Manchester United und FC Chelsea in Verbindung gebracht worden war.