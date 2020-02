BVB-Star Erling Haaland von A bis Z: Entdecker, Rekorde, Yoga - so tickt der Wunder-Stürmer

Die Ovationen der Fans gingen Erling Haaland mächtig unter die Haut. Ganz allein stand der Dortmunder Winter-Neuzugang am Ende des Spektakels vor der bebenden Gelben Wand. Aus Dank für seine beiden Treffer zum 2:1 (0:0) über Paris Saint-Germain im Achtelfinale-Hinspiel der Champions League ließen seine Mitspieler dem "Man of the Match" beim obligatorischen Schlussakt vor der Südtribüne für einen kurzen Moment den Vortritt. "Das sind die Nächte, für die du lebst. Es ist fantastisch", schwärmte der neue Shooting-Star des europäischen Fußballs.