Einstieg von Erling Haaland ins BVB-Training: So lief sein erster Tag in Dortmund

Das norwegische Sturm-Juwel Erling Haaland ist am Freitag bei seinem neuen Verein Borussia Dortmund in die Rückrunden-Vorbereitung gestartet. Als einer der ersten Profis traf der vom FC Red Bull Salzburg verpflichtete Angreifer in Begleitung seines Vaters Alf-Inge am Morgen im Trainingszentrum des BVB ein und absolvierte den obligatorischen Laktattest. Mit seinen neuen Kollegen absolvierte der 19-Jährige außerdem weitere diagnostische Leistungstests.