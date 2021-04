SPORTBUZZER-Schalte zum Haaland-Wirbel beim BVB: "Beim FC Bayern wäre das nicht passiert"

Ins Champions-League-Viertelfinale gehen die beiden verbliebenen deutschen Vertreter mit unterschiedlicher Gemütslage: Der FC Bayern München hat durch den 1:0-Erfolg bei RB Leipzig am vergangenen Samstag die Meisterschaft in der Bundesliga quasi entscheiden. Sieben Punkte Vorsprung sind es nun auf die Sachsen. Bei Borussia Dortmund sorgte die 1:2-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt , womit die Qualifikation zur Champions League schon sieben Punkte entfernt ist, für Unruhe

RND-Sportchef Heiko Ostendorp sieht den BVB aktuell "in einer schwierigen Lage", wie er in der SPORTBUZZER-Schalte verrät. Neben den sportlichen Ergebnissen gibt es auch Wirbel um Top-Star Erling Haaland - die Reise seines Beraters und Vaters ist ein großes Thema. "Bei Bayern München wäre so etwas nicht passiert. Da hätte man auf den Tisch gehauen", meint Ostendorp. Alles Weitere seht ihr hier im Video!