"Gibt kein Zerwürfnis": BVB-Boss Watzke erklärt Haaland-Frust und kündigt Gespräche an

Sein Wut-Interview sorgte für Wirbel: Erling Haaland beschwerte sich in der vergangenen Woche, von den BVB-Bossen unter Druck gesetzt zu werden, um eine Entscheidung über seine Zukunft bei Borussia Dortmund zu treffen. Aussagen, die laut BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf ein Missverständnis zurückzuführen sind: "Grundsätzlich ist es so, dass Erling das Gefühl hatte, dass in den Medien stand, dass wir ihm ein Ultimatum gesetzt hätten - das haben wir aber nicht gemacht", erklärte der Dortmund-Boss vor dem Bundesliga-Spiel der Dortmunder am Samstag bei der TSG Hoffenheim. Er habe mit Haaland gesprochen: "Es ist manchmal vielleicht auch schwer zu erkennen, ob etwas eine Spekulation von den Medien ist oder, ob es wahr ist. Wir haben es geklärt: Es gibt kein Ultimatum an ihn", stellte Watzke klar und fügte an, dass es "kein Zerwürfnis" zwischen den BVB-Verantwortlichen und dem Top-Stürmer gebe.

