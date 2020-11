Golden Boy: BVB-Star Erling Haaland als bester U21-Spieler Europas ausgezeichnet

Große Ehre für Erling Haaland: Der Stürmerstar von Borussia Dotmund ist als bester U21-Spieler Europas ausgezeichnet worden. Dies gab die italienische Sportzeitung Tuttosport, die den Golden-Boy-Award in jedem Jahr vergibt, am Samstagvormittag bekannt. "Eine gigantische Überraschung - denn er kommt aus einem Land, in dem der Fußball sicherlich nicht der Nationalsport ist", schrieb das Blatt und verwies darauf, dass Haaland als erster Norweger überhaupt den Preis erhält. Der 20-Jährige sei "ein Tsunami aus Fleisch und Blut" und ähnele von der Statur Arnold Schwarzenegger, befand Tuttosport weiter. Die Übergabe der Auszeichnung soll am 14. Dezember in Turin erfolgen. Anzeige

Haaland tritt damit die Nachfolge von Joao Felix von Atletico Madrid, der den von Journalisten vergebenen Preis 2019 erhielt, an. Unter den diesjährigen 20 Finalisten standen mit Haalands Dortmunder Teamkollegen Jadon Sancho und Alphonso Davies vom FC Bayern zwei weitere Bundesliga-Profis. Andere namhafte Konkurrenten waren unter anderem der ewige Bayern-Flirt Callum-Hudson-Odoi (FC Chelsea), Frankreichs Top-Talent Eduardo Camavinga (Stade Rennes) sowie Ferran Torres von Manchester City, der beim 0:6-Debakel der deutschen Nationalmannschaft in Spanien zuletzt drei Tore erzielte. Der von den Fans vergebene Web-Award ging derweil an Ansu Fati vom FC Barcelona.