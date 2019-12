Erling Haaland Kandidat bei BVB und Leipzig: Salzburg-Sportchef erklärt Transfer-Plan

Die Gerüchte um Erling Haaland reißen einfach nicht ab: Das norwegische Supertalent wird wenige Wochen vor Öffnung des Transferfensters am 1. Januar ununterbrochen mit den Topklubs Europas in Verbindung gebracht. Neben Klubs aus der englischen Premier League und Italiens Abo-Meister Juventus Turin werden auch Borussia Dortmund und RB Leipzig als mögliche neue Arbeitgeber des Salzburg-Juwels gehandelt. RBS-Sportdirektor Christoph Freund hat sich nun bei Sky zu den andauernden Spekulationen um Haaland geäußert.

Der Ex-Profi macht sich wenig Hoffnungen, dass der 19-Jährige lange beim österreichischen Meister bleibt. "Er wird nicht vier, fünf Jahre in Salzburg spielen, weil er ein außergewöhnlicher Kicker ist und eine außergewöhnliche Quote hat", lautet das traurige Resümee Freunds. Haaland hat in dieser Saison bereits 28 Tore in 21 Spielen geschossen, darunter acht in der Champions League. In dieser Woche könnte Salzburg mit einem Sieg gegen Liverpool sogar die Achtelfinal-Teilnahme klar machen - möglich, dass Haaland bei einem Vorrundenaus schon bald weg ist.