Spanier berichten: Real Madrid wendet sich an BVB wegen Transfer von Erling Haaland

Borussia Dortmund und Erling Haaland: Das ist eine echte Traum-Kombination. Der 19-Jährige ist seit seinem Winter-Wechsel von Red Bull Salzburg zum unverzichtbaren Stürmer-Star gereift: Zwölf Tore in acht Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache. Im Transfer-Kampf um Haaland setzte sich der BVB in der Winterpause unter anderem gegen Juventus Turin und Manchester United durch. Wie Radio Marca berichtet, soll es nun einen weiteren Bewunderer des Norwegers geben: Real Madrid. So soll es bereits erste Gespräche mit den Dortmundern über einen zukünftigen Wechsel des Angreifers gegeben haben.