"Reisende soll man nicht aufhalten": Warum BVB-Legende Kohler mit einem Haaland-Abschied rechnet

Quo vadis, Erling Haaland? Mit seinen Vorwürfen an die BVB-Bosse in einem Interview im norwegischen Fernsehen sorgte der Stürmer-Star für das Aufreger-Thema des Wochenendes. Haaland, der den Verein dank einer Ausstiegsklausel im kommenden Sommer verlassen kann, fühlt sich nach eigenen Angaben unter Druck gesetzt, möglichst schnell eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zeigte in einer ersten Reaktion Unverständnis: "Es gibt aktuell weder Gespräche noch Termine, daher kann ich das nicht nachvollziehen", berichtete Watzke. Aussagen, die BVB-Legende Jürgen Kohler in seiner Kolumne für den Kicker zu einem Schluss kommen lassen: Haaland verlässt den BVB. Und damit hätte der Weltmeister von 1990 kein Problem.

Anzeige