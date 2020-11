Rekorde und besser als Neymar: Die Viererpack-Gala von BVB-Star Erling Haaland gegen Hertha BSC in Zahlen

Denn: Auch der Stürmerstar schrieb mal wieder Kapitel für die Geschichtsbücher. Ein Bundesliga-Viererpack war noch keinem jüngeren Spieler als Haaland mit seinen 20 Jahren und vier Monaten gelungen. Und mit 23 Treffern in seinen bisher lediglich 22 Punktspiel-Einsätzen für den BVB stellte der Superstar ebenfalls eine Liga-Bestmarke auf. Zuvor hatte sich Uwe Seeler in einem derartig kurzen Zeitraum ähnlich treffsicher gezeigt. Die HSV-Legende brachte es allerdings "nur" auf 20 Tore. Auch Trainer Favre wurde von Haaland beschenkt. Der Treffer zum 3:1 war das 500. Tor in der Bundesliga-Karriere des Coaches.