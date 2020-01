Roman Bürki nach zweiter BVB-Gala von Erling Haaland: "Schade, dass er schon nachlässt..."

In diesem kleinen Spott steckte tiefer Respekt. "Es ist sehr schade, dass er schon nachlässt. Drei Tore, zwei Tore - ich hoffe nicht, dass es beim nächsten Mal nur eins ist" , meinte BVB -Keeper Roman Bürki nach dem 5:1 gegen den 1. FC Köln mit Blick auf den neuen Dortmunder Superstar Erling Haaland und freute sich kurz über diesen kleinen Scherz. Dann sagte der Schweizer, was er wirklich über seinen Kollegen denkt: "Er ist ein Top-Junge, der hart arbeitet." Mit seiner Mimik ließ Bürki keinen Zweifel daran, wie sehr er sich über den Winter-Zugang aus Salzburg freut. Die Borussia hat wieder eine echte Tor-Maschine.

Für seinen Dreierpack in der Vorwoche beim FC Augsburg, wo Haaland aus einem 1:3 fast im Alleingang ein 5:3 gemacht hatte, benötigte der 19-Jährige 34 Minuten Einsatzzeit. Gegen die Kölner stand er nun 25 Minuten auf dem Platz und steuerte die letzten beiden Tore zum souveränen Sieg bei. "Das ist natürlich wunderbar für ihn. Zwei Spiele, fünf Tore. Es gibt schlimmere Einstände", meinte BVB-Kapitän Marco Reus. Trainer Lucien Favre, der von mancher Seite für den Verzicht auf Haaland in der Startelf am Freitag kritisiert worden war, meinte: "Er will immer gewinnen. Es ist fantastisch, so einen Spieler in seiner Mannschaft zu haben."