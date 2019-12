Erling Haaland: BVB gibt Rückennummer des Top-Transfers bekannt

Erling Haaland wird bei Borussia Dortmund mit der Rückennummer "17" auf dem Trikot auflaufen. Das gab der Klub am Montagmittag bekannt und verwies bei Twitter umgehend darauf, dass das Hemd ab sofort im Online-Fanshop erhältlich sei. Haaland kommentierte die Vergabe der Nummer begeistert: "Das ist meine absolute Lieblingsnummer.“ In einem Pflichtspiel wird sich der am Sonntag für dem Vernehmen nach festgeschriebene 20 Millionen Euro vom RB Salzburg verpflichtete Stürmer zum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde erstmals im neuen Dress präsentiert. Am 18. Januar muss der BVB dann beim FC Augsburg ran.