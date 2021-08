Lothar Matthäus adelt Erling Haaland: "Bringt Sieger-Gen mit, das dem BVB gefehlt hat"

Nach seiner x-ten Gala im Trikot von Borussia Dortmund genoss Erling Haaland den Jubel der 25.000 Zuschauer im Signal Iduna Park in vollen Zügen. Drei Vorlagen und zwei Tore hatte der Norweger zum 5:2 beim Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt beigesteuert und erneut bewiesen, dass er seine Stärke in weit mehr Bereichen als nur im Abschluss hat. Wiederholt stürmte der 21-Jährige mit dem Ball am Fuß durch die Hälfte der Gäste, ließ sich von niemandem stoppen und bewies selbst in unübersichtlichen Szenen stets das Auge für den Mitspieler. Eine Weltklasse-Vorstellung.

Anzeige